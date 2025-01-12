В Крыму опровергли информацию о загрязнении озера Донузлав

В своем telegram-канале она сообщила, что в сети распространились сведения о загрязнении указанного озера.
«Сегодня с 8:00 до 13:09 объехали всю территорию ландшафтно-рекреационного парка Донузлав, все чисто», — уточнила министр.
Напомним, в Черноморском районе действует режим угрозы ЧС из-за выявленных пятен мазута на побережье трех сел. Уборка береговой линии продолжается ежедневно.
В Севастополе волонтеры проводят очистку побережья в районе Голубой бухты. Кроме того, в городской ветеринарной клинике находятся 17 пострадавших птиц. Пернатым оказывают необходимую помощь.