Эксперт Каляев: человечество может стать расходным материалом в войне ИИ

МОСКВА, 12 января /ТАСС/. Размежевание создаваемых в мире систем искусственного интеллекта (ИИ) по национальному, половому, конфессиональному и другим признакам может привести к войне между искусственными интеллектами, в которых человечество будет всего лишь расходным материалом. Такое мнение высказал ТАСС один из ведущих отечественных и мировых специалистов в области компьютерных технологий, академик Российской академии наук Игорь Каляев.
Комментируя высказывание американского предпринимателя Илона Маска о том, что объем доступных данных человечества для обучения ИИ практически исчерпан и надо переходить к обучению нейросетей на синтетических данных (созданных самим ИИ), то есть к процессу самообучения, академик Каляев выразил сомнение, что «синтетические (виртуальные) данные, сгенерированные самим ИИ, смогут кардинально повысить его “умственные способности”, особенно для работы в реальном мире».
«Но для того, чтобы ИИ мог генерировать такие “синтетические” данные, его надо для этого предварительно обучить. И от того, кто и как будет его этому обучать, и будет в первую очередь зависеть, какие “синтетические” данные ИИ будет генерировать для своего дальнейшего самообучения и, соответственно, его “менталитет”. Все это может привести к тому, что в дальнейшем будет происходить постепенное размежевание ИИ по национальному, половому, конфессиональному и прочим признакам. А как показывает вся история человечества, именно такое размежевание является главной причиной возникновения всевозможных конфликтов, вплоть до самых кровавых. Тоже самое в дальнейшем может произойти и с ИИ — каждый такой “самостийный” ИИ будет считать себя “самим правильным ИИ”, а все остальные ИИ — “неправильными” и следовательно их надо уничтожить. В результате начнутся войны между ИИ, в которых человечество останется малозначимым расходным материалом», — полагает Каляев.