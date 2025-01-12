Эксперт Каляев: человечество может стать расходным материалом в войне ИИ

«Но для того, чтобы ИИ мог генерировать такие “синтетические” данные, его надо для этого предварительно обучить. И от того, кто и как будет его этому обучать, и будет в первую очередь зависеть, какие “синтетические” данные ИИ будет генерировать для своего дальнейшего самообучения и, соответственно, его “менталитет”. Все это может привести к тому, что в дальнейшем будет происходить постепенное размежевание ИИ по национальному, половому, конфессиональному и прочим признакам. А как показывает вся история человечества, именно такое размежевание является главной причиной возникновения всевозможных конфликтов, вплоть до самых кровавых. Тоже самое в дальнейшем может произойти и с ИИ — каждый такой “самостийный” ИИ будет считать себя “самим правильным ИИ”, а все остальные ИИ — “неправильными” и следовательно их надо уничтожить. В результате начнутся войны между ИИ, в которых человечество останется малозначимым расходным материалом», — полагает Каляев.