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Пропавший в день Рождества житель Стерлитамака обнаружен мертвым

В Башкирии пропавшего в Рождество мужчину нашли мертвым.
Источник: Комсомольская правда

Пропавшего 36-летнего жителя Стерлитамака обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Мужчина пропал пять дней назад — 7 января. К сожалению, сегодня днем волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.

Куда пропал мужчина в минувшие праздники и что послужило причиной смерти — не уточняется.

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