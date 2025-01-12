Пропавший в день Рождества житель Стерлитамака обнаружен мертвым

Пропавшего 36-летнего жителя Стерлитамака обнаружили мертвым. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Мужчина пропал пять дней назад — 7 января. К сожалению, сегодня днем волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» грустное известие.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили добровольцы.
Куда пропал мужчина в минувшие праздники и что послужило причиной смерти — не уточняется.
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