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Неделя в Омске начнётся с гололёда и похолодания

Температура воздуха опустится до −20 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 55% 761 мм рт. ст.
Источник: Om1 Омск

Неделя в Омске начнётся с похолодания и гололёда. Прогноз на три дня опубликован Обь-Иртышским УГМС.

В понедельник, 13 января, ночью температура воздуха опустится до −9…-14 градусов, местами похолодает до −15…-20 градусов. Днём столбик термометра покажет от −4 до −9 градусов. Существенных осадков в этот день метеорологи не прогнозируют, однако местами возможны туман, изморозь и гололёд.

Во вторник, 14 января, температура ночью составит от −8 до −13 градусов, местами опустится до −15…-20 градусов. Днём потеплеет до −5…-10 градусов. Водителей также предупреждают о гололёде на дорогах.

В среду, 15 января, ночью без существенных осадков, в северных районах возможен небольшой снег. Днём местами также ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью составит от −8 до −13 градусов, а в дневное время поднимется до −4−9 градусов. На дорогах будет гололёд.