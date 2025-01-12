Неделя в Омске начнётся с гололёда и похолодания

В среду, 15 января, ночью без существенных осадков, в северных районах возможен небольшой снег. Днём местами также ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха ночью составит от −8 до −13 градусов, а в дневное время поднимется до −4−9 градусов. На дорогах будет гололёд.