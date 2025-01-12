32 ледовые переправы открыли в Иркутской области зимой 2025 года

32 ледовые переправы открыли в Иркутской области. По три в Катангском и Братском районах; по две — в Бодайбинском, Усть-Кутском, Чунском районах; по одной — в Шелеховском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.