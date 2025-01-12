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32 ледовые переправы открыли в Иркутской области зимой 2025 года

Семь из них в Катангском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

32 ледовые переправы открыли в Иркутской области. По три в Катангском и Братском районах; по две — в Бодайбинском, Усть-Кутском, Чунском районах; по одной — в Шелеховском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

В том числе и внеплановые переправы: семь в Катангском районе; шесть — в Тайшетском районе; три — в Киренском районе; одна — в Нижнеилимском районе.

Специалисты напоминают — при выезде на лед отстегните ремни безопасности и опустите стекла. Это спасет в экстренной ситуации. Также не стоит пользоваться переправой при плохой видимости — во время тумана или метели.

Напомним, жители садоводства «Родник» в поселке Плишкино вынуждены несколько дней жить без света. Об этом они рассказали в своем видеообращении президенту Владимиру Путину. Дело в том, что электрическая подстанция, снабжающая их дома, в неисправном состоянии.