32 ледовые переправы открыли в Иркутской области зимой 2025 года

32 ледовые переправы открыли в Иркутской области. По три в Катангском и Братском районах; по две — в Бодайбинском, Усть-Кутском, Чунском районах; по одной — в Шелеховском, Нижнеилимском, Нижнеудинском районах. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
В том числе и внеплановые переправы: семь в Катангском районе; шесть — в Тайшетском районе; три — в Киренском районе; одна — в Нижнеилимском районе.
Специалисты напоминают — при выезде на лед отстегните ремни безопасности и опустите стекла. Это спасет в экстренной ситуации. Также не стоит пользоваться переправой при плохой видимости — во время тумана или метели.
Напомним, жители садоводства «Родник» в поселке Плишкино вынуждены несколько дней жить без света. Об этом они рассказали в своем видеообращении президенту Владимиру Путину. Дело в том, что электрическая подстанция, снабжающая их дома, в неисправном состоянии.