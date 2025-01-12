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В Ростовской области из-за прогноза погоды объявили штормовое предупреждение

Ухудшение видимости, гололедицу и снежные накаты спрогнозировали в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение суток 13 января и в ночь на 14 января ожидаются осадки, переходящие в мокрый снег. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС России по донскому региону.

Во время непогоды снежный покров может налипать на провода и деревья. Возможно ухудшение видимости. Также на дорогах появится гололедица, а в северной части региона могут образовываться снежные накаты.

Спасатели просят всех жителей Дона быть предельно острожными. Во время дождей и снега нельзя стоять рядом с ЛЭП, деревьями, рекламными щитами и витринами. При любых чрезвычайных ситуациях следует звонить по номеру «112».