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Окунуться на Крещение в Волжском можно будет на городском пляже

В Волжском началась подготовка к празднованию Крещения 2025.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском уже готовятся к празднованию Крещения. Окунуться в купель в православный праздник можно будет на городском пляже. 18 января 2025 года там установят понтон и безопасную купель, сообщили в администрации города.

— Мероприятия, посвященные празднованию Крещения, пройдут 19 января с 12.00 до 16.00, — рассказали в мэрии.

Перед этим обследуют дно Ахтубы, расчистят берег, подготовят дорожки, освещение. Место купания огородят, рядом поставят палатку для переодевания и биотуалет. С вечера 18 января до вечера 19 января у купели будут дежурить спасатели, медики, полицейские и казачьи отряды.

Для удобства волжан 19 января 2025 года с 11.00 до 16.00 пустят автобус от площади Строителей до городского пляжа и обратно.

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