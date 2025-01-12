В Анапе пообещали оставить бесплатными парковки в зоне ЧС

Ранее «Югополис» рассказывал, что платные парковки в Анапе заработали в центре Анапы с 1 декабря 2024 года. Всего власти определили более 2000 мест, где будут взимать деньги с автомобилистов. Эти места обозначили специальной разметкой. Оплатить парковку можно через парковочные терминалы, банкоматы, приложения «Горпарковки» или «Сбербанк Онлайн» и на интернет-портале parking.anapa.ru. Местные жители, у которых есть прописка в Анапе, могут купить годовые абонементы. Для приезжих предусмотрены абонементы на короткий срок — от трех дней.