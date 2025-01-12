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Новосибирцев приглашают зарегистрироваться на «Лыжню России»

Мероприятие пройдет 8 февраля.

Источник: Правительство НСО

Жителей Новосибирска приглашают на регистрацию в лыжном забеге «Лыжня России». Соревнования пройдут 8 февраля на базе имени Алика Тульского в Академгородке.

По информации пресс-службы мэрии, участники смогут выбрать одну из двух дистанций: 5 или 10 километров для взрослых и 500 метров для детей. Старт для детей запланирован на 11.00, для взрослых — на 12.00. В 13.00 наградят победителей.

Для регистрации необходимо заполнить форму на портале Госуслуги или отправить заявку на электронную почту: mkolosova@stadion-nsk.ru.