Новосибирцев приглашают зарегистрироваться на «Лыжню России»

Жителей Новосибирска приглашают на регистрацию в лыжном забеге «Лыжня России». Соревнования пройдут 8 февраля на базе имени Алика Тульского в Академгородке.
По информации пресс-службы мэрии, участники смогут выбрать одну из двух дистанций: 5 или 10 километров для взрослых и 500 метров для детей. Старт для детей запланирован на 11.00, для взрослых — на 12.00. В 13.00 наградят победителей.
Для регистрации необходимо заполнить форму на портале Госуслуги или отправить заявку на электронную почту: mkolosova@stadion-nsk.ru.