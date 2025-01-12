Оттепель в Татарстане должна прекратиться на следующей неделе

В понедельник, 13 января, на территории республики ожидаются небольшие осадки в виде снега, в том числе и мокрого. Ночью и утром температура воздуха будет в пределах от −6 до −11 градусов, при прояснениях до −14, днем же прогнозируется от 0 до −5 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.