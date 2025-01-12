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Оттепель в Татарстане должна прекратиться на следующей неделе

В последующие несколько дней не будет наблюдаться плюсовой температуры воздуха.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 55% 761 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 13 января, на территории республики ожидаются небольшие осадки в виде снега, в том числе и мокрого. Ночью и утром температура воздуха будет в пределах от −6 до −11 градусов, при прояснениях до −14, днем же прогнозируется от 0 до −5 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Во вторник, 14 января, небольшие осадки сохранятся, в некоторых районах возможна слабая метель, местами сильный ветер с порывами до 13 м/с. Днем столбики термометров будут показывать от −1 до −6 градусов. Похожая погода сохранится и в среду, 15 января.