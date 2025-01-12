На Старый Новый год в Волгограде прогнозируют небольшой снег

Так, 13 января в Волгограде утром и днем ожидаются мокрый снег и туман. Ночью будет около нуля, днем до +2 градусов. В ночь на 14 января снова пройдет небольшой снег, на градусниках будет около −4, днем от нуля до −2. Такая же погода, но уже без осадков будет в среду, 15 января.