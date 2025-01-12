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На Старый Новый год в Волгограде прогнозируют небольшой снег

Рабочая неделя начнется в Волгограде с тумана с мокрым снегом.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 69% 761 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

Первая полная рабочая неделя 2025 года начнется в Волгограде с тумана с мокрым снегом. По области местами пройдет дождь. При этом температура и днем, и ночью будет около нуля. На Старый Новый год немного подморозит. Синоптики Волгоградского ЦГМС прогнозируют ночью небольшой снег.

Так, 13 января в Волгограде утром и днем ожидаются мокрый снег и туман. Ночью будет около нуля, днем до +2 градусов. В ночь на 14 января снова пройдет небольшой снег, на градусниках будет около −4, днем от нуля до −2. Такая же погода, но уже без осадков будет в среду, 15 января.

В Волгоградской области 13 января дождь будет перемешиваться со снегом, местами даже увидят сильный снег в тумане. Днем и ночью термометры покажут от +2 до −3 градусов. 14 и 15 января ночью местами подморозит до −7…-8 градусов, днем будет от нуля до −5. Местами с неба чуть посыплет снежок.