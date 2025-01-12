В Сочи массово распускаются цветы

Первозданные цветы обладают уникальными способностями, которые помогают им выживать в условиях заморозков и снега. Например, их небольшие размеры и яркие цвета привлекают насекомых, что способствует опылению даже в самые холодные месяцы. Некоторые виды имеют ворсинки на листьях и стеблях, которые действуют как своеобразная «шуба», защищая их от холода. А внутри растений течет вязкий, незамерзающий сок, что также способствует их выживанию.