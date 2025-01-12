В Сочи массово распускаются цветы

«Чтобы превратиться в красивый цветок, растения “проделали” большую работу. Так, семечко, попавшее в землю, несколько лет копило питательные вещества, отращивая толстое корневище, луковицу или клубень. Только на седьмой-восьмой год жизни появился хрупкий, очаровательный цветок», — говорится в сообщении Сочинского нацпарка.
Первозданные цветы обладают уникальными способностями, которые помогают им выживать в условиях заморозков и снега. Например, их небольшие размеры и яркие цвета привлекают насекомых, что способствует опылению даже в самые холодные месяцы. Некоторые виды имеют ворсинки на листьях и стеблях, которые действуют как своеобразная «шуба», защищая их от холода. А внутри растений течет вязкий, незамерзающий сок, что также способствует их выживанию.
Уточняется, что всего в Сочи произрастают 5 видов подснежников, каждый из которых является эндемиком — видом с ограниченным ареалом. Эти растения включены в Красную книгу и находятся под охраной государства. Сбор, транспортировка и продажа краснокнижных видов являются серьезным правонарушением и могут повлечь за собой наказание, включая изъятие сорванных растений.
Сохранение первоцветов на природной территории находится под контролем сотрудников Сочинского национального парка. В период цветения редких видов усиливается патрулирование территории их произрастания, чтобы предотвратить незаконный сбор и сохранить эти уникальные растения для будущих поколений.