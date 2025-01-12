Госстандарт Беларуси запретил продавать две российских незамерзайки. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что пол запретом оказался стеклоомыватель Sibiria −20, произведенный ООО «Дзержинский завод органического синтеза» (Россия, город Дзержинск). По результатам проведенной проверки выяснилось, что производитель умышленно указал отдельные свойства продукции, однако она может быть идентифицирована как незамерзайка, за которую выдается. Говорится, что показатель «температура начала кристаллизации» составил −15. Это не позволяет применять ее при −20 градусах.
В Госстандарте отметили, что также под запрет попал стеклоомыватель Skylux ice crusher −30, который выпущен ООО «Техноснаб-НН» (Россия, город Дзержинск). Сказано, что показатель «температура начала кристаллизации» составил −12 градусов. Также выяснилось, что в составе указанной незамерзайке нашли метиловый спирт. Два указанных стеклоомывателя запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 17 января 2025 года.
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