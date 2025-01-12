Госстандарт Беларуси запретил продавать две российских незамерзайки

Сообщается, что пол запретом оказался стеклоомыватель Sibiria −20, произведенный ООО «Дзержинский завод органического синтеза» (Россия, город Дзержинск). По результатам проведенной проверки выяснилось, что производитель умышленно указал отдельные свойства продукции, однако она может быть идентифицирована как незамерзайка, за которую выдается. Говорится, что показатель «температура начала кристаллизации» составил −15. Это не позволяет применять ее при −20 градусах.