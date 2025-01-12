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«Салават Юлаев» проиграл в Омске «Авангарду» со счетом 2:3

«Салават Юлаев» проиграл 2:3 омскому «Авангарду» в матче КХЛ.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 января, в Омске «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Рид Буше (забросил шайбу в ворота соперников на 25 минуте матча), Наиль Якупов (47) и Дамир Шарипзянов (59). За команду гостей отличились Шелдон Ремпал (4) и Артем Набиев (6).

«СЮ» после 43 игр с 58 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится завтра — 15 января. Команда схлестнется в столице Башкирии с нижнекамским «Нефтехимиком».

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