Единый урок пройдет 14 января в школах Беларуси

В Минобразования сообщили, что примерная матрица для проведения урока памяти с первого по четвертый, пятого по восьмой и девятого по одиннадцатый классы была разработана в Академии образования. Уточняется, что с материалами к уроку, который состоится 14 января 2025 года, можно ознакомиться на национальном образовательном портале.