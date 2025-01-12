Единый урок пройдет 14 января в школах Беларуси. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства образования.
«Единый урок памяти о трагедии в деревне Ола пройдет в школах Беларуси 14 января», — уточнили в ведомстве.
В сообщении говорится, что содержание указанного урока будет направлено на углубление знаний школьников о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, оно будет направлено на формирование понимания ценности человеческой жизни, мира, а также отрицательного отношения к насилию, осуждение действий, которые ведут к гибели людей.
В Минобразования сообщили, что примерная матрица для проведения урока памяти с первого по четвертый, пятого по восьмой и девятого по одиннадцатый классы была разработана в Академии образования. Уточняется, что с материалами к уроку, который состоится 14 января 2025 года, можно ознакомиться на национальном образовательном портале.
Тем временем Минобразования Беларуси сообщило, что с 1 января 2025 зарплата учителей повысилась на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%.
Ранее глава Минобразования Беларуси сказал про изменения аттестации школьников в 2025.
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