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Аэропорт Пулково второй раз за сутки остановил работу из-за снегопада

Воздушная гавань закрыта на прием и вылет рейсов.

Источник: Комсомольская правда

Пулково снова не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

— В связи со сложными метеоусловиями Пулково приостанавливает прием и отправку воздушных судов, — сообщили в аэропорту. — Ограничения носят временный характер и необходимы для обеспечения необходимого коэффициента сцепления на взлетно-посадочных полосах. Безопасность полетов — главный приоритет.

Как ранее сообщала «КП в Петербурге», с утра 12 января Пулково остановил работу из-за мощного снегопада. Несколько часов наземные службы чистили от снега взлетно-посадочную полосу. За это время 26 рейсов в Петербург направили на запасные аэропорты. Было задержано около 50 рейсов из Северной столицы. Несколько тысяч пассажиров находятся в аэропорту в ожидании вылета. На месте работает транспортная прокуратура, которая следит за соблюдением прав пассажиров.