Аэропорт Пулково второй раз за сутки остановил работу из-за снегопада

Как ранее сообщала «КП в Петербурге», с утра 12 января Пулково остановил работу из-за мощного снегопада. Несколько часов наземные службы чистили от снега взлетно-посадочную полосу. За это время 26 рейсов в Петербург направили на запасные аэропорты. Было задержано около 50 рейсов из Северной столицы. Несколько тысяч пассажиров находятся в аэропорту в ожидании вылета. На месте работает транспортная прокуратура, которая следит за соблюдением прав пассажиров.