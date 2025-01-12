Глава РАО Васильева: ЕГЭ не может быть единственным итогом обучения в школе

Глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева поддержала идею введения интегральных оценок в школах. По ее словам, в качестве итога обучения следует рассматривать все достижения детей, а не только результаты ЕГЭ. Ранее с просьбой оценивать знания учеников в комплексе к президенту Владимиру Путину обращался председатель СПЧ Валерий Фадеев. В чем суть предложений, что получат школьники и педагоги — в материале «Газеты.Ru».