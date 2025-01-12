В ВКО провели профилактический спуск лавин

Сошло 5 090 куб.м. снега, который был расчищен дорожными службами. Всего в области 325 лавиноопасных зон, мониторинг за ними ведут специалисты филиала «Казселезащита», пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.
Наблюдатели по снегомерным рейкам определяют время проведения взрывных работ, — прокомментировал руководитель ВК филиала «Казселезащита» Советбек Станбеков.
Лавиноопасное время — в течение трех-пяти суток после сильного снегопада, оттепели после мороза и сильного ветра. В это время лучше воздержаться от поездок в горы.