Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк

По словам Жиленко, на днях он озвучил идею предоставить вольеры для пострадавших от мазута птиц в действующем Бахчисарайском парке миниатюр, но ветеринары категорически запретили это делать.
«Как только услышали идею ветеринары, то очень негативно отреагировали. Если, например, птица будет больна птичьим гриппом или еще чем-то, могут пострадать остальные питомцы зоопарка. Поэтому сказали ни в коем случае не принимать дикую птицу».
Теперь он рассматривает другую возможность помочь и готов строить столько вольеров, сколько потребуется, на земельном участке, который ранее был отведен под строительство будущего «Парка парков» с территорией для первого в Крыму парка птиц.
«В каждом приморском городе сейчас созданы центры оказания первой помощи птицам. Пока птиц немного. Но если будет задача спасать птиц, мы можем в кратчайшие сроки на своем земельном участке построить вольеры. В течение месяца. И объект будет создан».
В таком случае для реализации проекта нужна будет помощь лишь в одном: в ускоренном подведении энергоресурсов — сети проходят рядом, добавил директор парка.
«Земля есть, где и как что будет — все определено и начерчено. Газ и свет проходят рядом с участком. Но мы их еще не заводили. У государства будем просить завести нам оперативно… Надо, чтобы были теплые вольеры», — сказал Жиленко.
Таким образом, если все получится, первыми постояльцами Парка птиц смогут стать замазученные пернатые из разных уголков Крыма, требующие длительной реабилитации.
«У птиц после отмывания смывается жировой барьер с перьев, и им необходимо находиться (под наблюдением — ред.) месяц, два или три, а может, и полгода. А за время, пока они будут восстанавливать жировое покрытие, они не привыкнут ли, что им пищу приносят? Ни у кого такого опыта еще не было. Это впервые. Поэтому они поселятся, и кто-то будет отпущен в природу, а кто-то останется жить там постоянно», — сказал Жиленко.
К ним потом «переедут» лебеди, утки, гуси, пеликаны и бакланы, которые смотрятся не хуже, чем пингвины из парка миниатюр, где им уже давно тесно, добавил директор парка.
А пока, чтобы хоть как-то помочь, на территории Бахчисарайского парка миниатюр стали проводить для посетителей ежедневные мастер-классы по оказанию первой помощи замазученным птицам.
«Как правильно поймать птицу, зафиксировать клюв, какими подручными средствами оказать первую помощь, куда лучше везти — все людям рассказываем. Все посетители парка собираются на эти мероприятия, слушают. Говорят: нет проблем взять с собой на прогулку к морю какую-то тряпку, чтобы обнаруженную птицу можно было вытереть, и купить пачку крахмала, которым обработать», — поделился Жиленко.