Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый парк

«У птиц после отмывания смывается жировой барьер с перьев, и им необходимо находиться (под наблюдением — ред.) месяц, два или три, а может, и полгода. А за время, пока они будут восстанавливать жировое покрытие, они не привыкнут ли, что им пищу приносят? Ни у кого такого опыта еще не было. Это впервые. Поэтому они поселятся, и кто-то будет отпущен в природу, а кто-то останется жить там постоянно», — сказал Жиленко.