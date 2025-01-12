Дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы

Дождь со снегом и асфальт вместо зимних сугробов, — к такому повороту событий, наверное, не был готов никто. Несмотря ни на что, дорожные службы города переведены на усиленный режим работы. Дело в том, что к ночи, 12 января, ожидается похолодание и выпадение снега до 11 сантиметров. Ою этом в своем телеграмм-канале нижегородцев предупредил иэр города Юрий Шалабаев.
По словам градоначальника, сейчас с дорог города идет откачка воды. А как только термометры покажут «минус», начнется обработка дорог, тротуаров и остановок.
А затем дорожники перейдут на привычный режим: подметание и усиленный вывоз снега.
Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что дорожные службы ликвидируют последствия непогоды в районах Нижнего Новгорода.