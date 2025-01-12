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Дорожные службы Нижнего Новгорода перешли на усиленный режим работы

В ближайшие часы в Нижнем Новгороде ожидается снегопад и гололед.

Сейчас в Ричмонде: -2° 2 м/с 69% 761 мм рт. ст.
Источник: Нижегородская правда

Дождь со снегом и асфальт вместо зимних сугробов, — к такому повороту событий, наверное, не был готов никто. Несмотря ни на что, дорожные службы города переведены на усиленный режим работы. Дело в том, что к ночи, 12 января, ожидается похолодание и выпадение снега до 11 сантиметров. Ою этом в своем телеграмм-канале нижегородцев предупредил иэр города Юрий Шалабаев.

По словам градоначальника, сейчас с дорог города идет откачка воды. А как только термометры покажут «минус», начнется обработка дорог, тротуаров и остановок.

А затем дорожники перейдут на привычный режим: подметание и усиленный вывоз снега.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что дорожные службы ликвидируют последствия непогоды в районах Нижнего Новгорода.