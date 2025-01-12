Мощный снегопад и похолодание ожидаются в Нижнем Новгороде

Значительное ухудшение погоды ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 12 на 13 января. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.
Он отметил, что сейчас погода в Нижнем Новгороде больше напоминает март, а не январь.
«Наших дорожников испытывает дождь и резкие перепады температуры. В городе +1 градус и весь день идёт снег с дождём», — констатировал градоначальник.
По его информации, ближе к ночи прогнозируется выпадение до 11 см снега и похолодание.
Он заявил, что дорожники переведены на усиленный режим работы. В настоящий момент идёт откачка и отвод воды с дорог. При минусовой температуре начнётся обработка дорог и тротуаров.
«По окончании снегопада запланирован усиленный вывоз снега. Все будут работать на износ», — пообещал Шалабаев, попросив водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.