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Мощный снегопад и похолодание ожидаются в Нижнем Новгороде

Дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 55% 761 мм рт. ст.

Значительное ухудшение погоды ожидается в Нижнем Новгороде в ночь с 12 на 13 января. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

Он отметил, что сейчас погода в Нижнем Новгороде больше напоминает март, а не январь.

«Наших дорожников испытывает дождь и резкие перепады температуры. В городе +1 градус и весь день идёт снег с дождём», — констатировал градоначальник.

По его информации, ближе к ночи прогнозируется выпадение до 11 см снега и похолодание.

Он заявил, что дорожники переведены на усиленный режим работы. В настоящий момент идёт откачка и отвод воды с дорог. При минусовой температуре начнётся обработка дорог и тротуаров.

«По окончании снегопада запланирован усиленный вывоз снега. Все будут работать на износ», — пообещал Шалабаев, попросив водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.