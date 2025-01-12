В Беларуси назвали реальную стоимость выезда бригады скорой помощи, отопления и проезда

В сообщении сказано, что в 2024 году вызов скорой медицинской помощи составил 164 рубля. Кроме того, средняя стоимость одного койко-места в отделении терапии была 164 рубля, в хирургии — 191 рубля. Что касается отделения интенсивной терапии, то там в среднем стоимость одного койка-места оказалась 1202 рубля. Говорится, что на фоне указанный цифр среднереспубликанская стоимость одного посещения поликлиники составила 52 рубля.