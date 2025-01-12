В Беларуси назвали реальную стоимость выезда бригады скорой помощи, отопления и проезда

Министерство здравоохранения сообщило, что реальная стоимость выезда бригады скорой помощи составляет 164 рубля в Беларуси, пишет sb.by.
В сообщении сказано, что в 2024 году вызов скорой медицинской помощи составил 164 рубля. Кроме того, средняя стоимость одного койко-места в отделении терапии была 164 рубля, в хирургии — 191 рубля. Что касается отделения интенсивной терапии, то там в среднем стоимость одного койка-места оказалась 1202 рубля. Говорится, что на фоне указанный цифр среднереспубликанская стоимость одного посещения поликлиники составила 52 рубля.
Что касается отопления, то в 2024 году белорусы платили 24,7187 рубля за 1 Гкал. Однако реальная стоимость оценивается в 132,01 рубля. В издании заметили, что граждане Беларуси за отопление и горячую воду платят только 18%, или менее ⅕. Остальное на себя берет государство.
Также сказано, что стоимость талона на одну поездку в общественном транспорте обходится белорусам в 85 копеек. В том время как реальная стоимость составляет 1,95 рубля. Уточняется, что реальная стоимость одной поездки в метро оценивается в 2,12 рубля. Пассажиры же платят за один жетон 90 копеек. Остальное возмещается из средств местного бюджета.
Ранее мы писали, что в Беларуси расходы на обучение и воспитание одного школьника составляют 3749 — 8447 рублей в год.
Кстати мэр Минска заявил, что себестоимость одной поездки в метро составляет 2,12 рубля.
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