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Туман и похолодание до −20° ожидаются в Башкирии

В Башкирии прогнозируют 20-градусные морозы.
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 13 января, в Башкирии ожидаются морозы. Об этом рассказали синоптики республики.

В грядущий понедельник обойдется без существенных осадков. Ветер будет южный от трех до восьми метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит −7,-12°, в восточных районах — −15,-20°, днем потеплеет до −3,-8°.

На некоторых участках дорог ночью и утром образуется туман, видимость из-за которого будет 500−1000 метров.

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