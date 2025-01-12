Туман и похолодание до −20° ожидаются в Башкирии

Завтра, 13 января, в Башкирии ожидаются морозы. Об этом рассказали синоптики республики.
В грядущий понедельник обойдется без существенных осадков. Ветер будет южный от трех до восьми метров в секунду.
Температура воздуха этой ночью составит −7,-12°, в восточных районах — −15,-20°, днем потеплеет до −3,-8°.
На некоторых участках дорог ночью и утром образуется туман, видимость из-за которого будет 500−1000 метров.
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