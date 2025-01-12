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Из-за снегопада в Санкт-Петербурге задержан рейс в Волгоград

Северную столицу с утра 12 января заметает снегом.

Из-за этого отменили и задержали десятки авиарейсов. Попал под раздачу и рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга в Волгоград.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда прибытие рейса авиакомпании «Россия» из Пулково перенесли с 17.35 до 18.45. Самолет авиакомпании «Победа» по расписанию должен прибыть в Волгоград в 20.30. На нем снегопад пока не отразился.

По данным Росавиации, из-за погоды Пулково закрывали с утра на несколько часов. На запасных аэродромах приземлились 33 самолета, выполнявших рейсы в Северную столицу. После аэропорт принял решение временно приостановить прием и выпуск самолетов с 16.30.