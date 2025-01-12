Из-за снегопада в Санкт-Петербурге задержан рейс в Волгоград

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Волгограда прибытие рейса авиакомпании «Россия» из Пулково перенесли с 17.35 до 18.45. Самолет авиакомпании «Победа» по расписанию должен прибыть в Волгоград в 20.30. На нем снегопад пока не отразился.