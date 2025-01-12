В Ростове-на-Дону почти на месяц закроют перинатальный центр

В Ростове-на-Дону почти на месяц закроют Областной перинатальный центр. Это связано с необходимостью проведения профилактической мойки, говорится в сообщении медучреждения.
Последний день родов перед масштабной уборкой — 22 января. Первый день приема пациентов (роды и госпитализация) — 10 февраля 2025 года.
Важно! Поликлиническое отделение не закроют. Также будут проводить ультразвуковые исследования, скрининги и анализы. Приемы врачей сократят, поэтому необходимо уточнять информацию по телефону горячей линии перинатального центра.
Кроме того, в период мойки должны работать кабинеты в области и гинекологическое отделение. При этом акушеры не будут принимать роды и приемы в других больницах.