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В Ростове-на-Дону почти на месяц закроют перинатальный центр

Перинатальный центр Ростова-на-Дону в январе закроют почти на месяц.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону почти на месяц закроют Областной перинатальный центр. Это связано с необходимостью проведения профилактической мойки, говорится в сообщении медучреждения.

Последний день родов перед масштабной уборкой — 22 января. Первый день приема пациентов (роды и госпитализация) — 10 февраля 2025 года.

Важно! Поликлиническое отделение не закроют. Также будут проводить ультразвуковые исследования, скрининги и анализы. Приемы врачей сократят, поэтому необходимо уточнять информацию по телефону горячей линии перинатального центра.

Кроме того, в период мойки должны работать кабинеты в области и гинекологическое отделение. При этом акушеры не будут принимать роды и приемы в других больницах.