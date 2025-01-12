Косметолог предупредила об опасности патчей от отеков вокруг глаз

— Не стоит надеяться на патчи. Эта проблема внутренняя, а не внешняя. К сожалению, некоторые девушки выпивают различные порошки с водой и наклеивают патчи. В таких ситуациях обычно результата либо нет, либо отечность становится еще заметнее, — отметила Наталья Рябинова.