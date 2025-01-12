Косметолог предупредила об опасности патчей от отеков вокруг глаз

Патчи не убирают отеки вокруг глаз, при этом иногда они даже могут усугубить ситуацию. То же самое касается различных порошков от отеков, заявила NEWS.ru косметолог Наталья Рябинова.
— Не стоит надеяться на патчи. Эта проблема внутренняя, а не внешняя. К сожалению, некоторые девушки выпивают различные порошки с водой и наклеивают патчи. В таких ситуациях обычно результата либо нет, либо отечность становится еще заметнее, — отметила Наталья Рябинова.
Специалист уточнила, что заметный лифтинг-результат могут дать лишь патчи с хорошими увлажнителями, такими как глицерин или гиалуроновая кислота.
Однако при отеках нужно прежде всего разбираться с лимфатической системой. В частности, благотворное влияние оказывают лимфодренажный массаж, достаточное употребление жидкости и правильное питание. Кроме того, не лишним будет проверить работу почек у врача.
— Патчи хорошо зарекомендовали себя как наружная маска для нежной кожи вокруг глаз. Но важно помнить, что они не решают проблем, которые идут изнутри, — подчеркнула Наталья Рябинова.