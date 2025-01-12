Пулково снова начал прием и вылет самолетов

Как ранее сообщала «КП в Петербурге», с утра 12 января из-за сильного снегопада Пулково остановил работу. Тысячи пассажиров несколько часов ждали, когда очистят взлетно-посадочную полосу от снега. 26 рейсов, летевших в Петербург, направили на запасные аэродромы. Задержка коснулась более 50 рейсов. В середине дня аэропорт восстановил свою работу, но вскоре снова взял паузу на уборку взлетно-посадочной полосы от нового снега. Вылета по прежнему ожидают несколько тысяч пассажиров.