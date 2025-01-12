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Пулково снова начал прием и вылет самолетов

Работу воздушной гавани обеспечивают 700 человек.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорт Пулково возобновил работу после того, как взял вторую за день паузу на уборку снега. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, аэропорт снова ведет прием и выпуск воздушных судов.

— Свыше 700 сотрудников обеспечивают работу аэропорта на перроне и в терминале, для уборки снега задействовано более 100 единиц техники, — уточнили в пресс-службе Пулково.

Как ранее сообщала «КП в Петербурге», с утра 12 января из-за сильного снегопада Пулково остановил работу. Тысячи пассажиров несколько часов ждали, когда очистят взлетно-посадочную полосу от снега. 26 рейсов, летевших в Петербург, направили на запасные аэродромы. Задержка коснулась более 50 рейсов. В середине дня аэропорт восстановил свою работу, но вскоре снова взял паузу на уборку взлетно-посадочной полосы от нового снега. Вылета по прежнему ожидают несколько тысяч пассажиров.