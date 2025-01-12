13 и 14 января в Ростове ожидается мокрый снег с налипанием на проводах

Температура воздуха понизится. В понедельник, 13 января, столбики термометров будут показывать от −2 градусов Цельсия до +3 градусов. В ночные часы будет ещё холоднее на несколько градусов. Во вторник, 14 января, в тёмное время суток температура в разных уголках региона понизится от −4 градусов до +1 градуса, а при прояснениях будет ещё холоднее — мороз до −8 градусов. Днём во вторник донской воздух прогреется до −3… +2 градусов.