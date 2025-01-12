13 и 14 января в Ростове ожидается мокрый снег с налипанием на проводах

В период
В нём, со ссылкой на Росгидромет, говорится, что в течение суток 13 января и в ночь на 14 января в Ростовской области возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Местами будет налипание мокрого снега на проводах и деревьях. «Утром и днём 13 января местами будут сильные осадки», — уточняется в докладе.
Из-за ненастья видимость на дорогах региона может серьёзно ухудшиться: до одного-двух километров, а временами до и вовсе до 500 метров. «На дорогах — гололедица, по северной половине области — снежные накаты», — предупреждают в МЧС.
Температура воздуха понизится. В понедельник, 13 января, столбики термометров будут показывать от −2 градусов Цельсия до +3 градусов. В ночные часы будет ещё холоднее на несколько градусов. Во вторник, 14 января, в тёмное время суток температура в разных уголках региона понизится от −4 градусов до +1 градуса, а при прояснениях будет ещё холоднее — мороз до −8 градусов. Днём во вторник донской воздух прогреется до −3… +2 градусов.
«На мелководье малых рек и водоемов области и в вершине Таганрогского залива возможно образование первичных форм льда», — предупредили спасатели.