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13 и 14 января в Ростове ожидается мокрый снег с налипанием на проводах

Из-за обильных осадков видимость на дорогах региона серьёзно ухудшится.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 55% 761 мм рт. ст.
Источник: Аргументы и факты

В период 13—14 января на территории Дона возможно существенное ухудшение погоды, следует из Спецдоклада об ожидаемых неблагоприятных гидрометеорологических условиях на территории региона, опубликованного на сайте Главного управления МЧС России по Ростовской области.

В нём, со ссылкой на Росгидромет, говорится, что в течение суток 13 января и в ночь на 14 января в Ростовской области возможны осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Местами будет налипание мокрого снега на проводах и деревьях. «Утром и днём 13 января местами будут сильные осадки», — уточняется в докладе.

Из-за ненастья видимость на дорогах региона может серьёзно ухудшиться: до одного-двух километров, а временами до и вовсе до 500 метров. «На дорогах — гололедица, по северной половине области — снежные накаты», — предупреждают в МЧС.

Температура воздуха понизится. В понедельник, 13 января, столбики термометров будут показывать от −2 градусов Цельсия до +3 градусов. В ночные часы будет ещё холоднее на несколько градусов. Во вторник, 14 января, в тёмное время суток температура в разных уголках региона понизится от −4 градусов до +1 градуса, а при прояснениях будет ещё холоднее — мороз до −8 градусов. Днём во вторник донской воздух прогреется до −3… +2 градусов.

«На мелководье малых рек и водоемов области и в вершине Таганрогского залива возможно образование первичных форм льда», — предупредили спасатели.