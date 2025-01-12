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В Калининграде перекроют улицы из-за реконструкции коллектора

Работы продлятся в несколько этапов до начала февраля.

Завтрашний понедельник, 13 января обещает стать тяжелым для многих автомобилистов в Калининграде. Потому что в городе начинается реконструкция коллектора, сопровождающаяся перекрытием транспортного движения на ряде участков.

Первый этап работ пройдет с 13 января по 1 марта: закроют отрезок дороги от пересечения улицы Киевской и 2-го Трамвайного переулка до перекрестка с Трамвайным переулком. Также с 13 января будет запрещен поворот направо с улицы Киевской на 2-й Трамвайный переулок. На улицу Суворова водители смогут доехать от Оранжевого моста по проспекту Калинина. А с Суворова на Киевскую можно будет попасть, повернув на Южную и далее на Трамвайный переулок.

Общий срок проведения работ на всей протяженности коллектора определен с 13 января по 2 февраля.