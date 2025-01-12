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17-летний студент-уфимец сел пьяным за руль «десятки»

В Уфе пьяным за рулем поймали 17-летнего студента.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе задержали несовершеннолетнего нарушителя ПДД. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

В чат-бот ГАИ неравнодушный гражданин сообщил о том, что на улице Чудинова за рулем ВАЗ 2110 находится подросток. Информацию передали ближайшим постам полиции.

Машину нашли очень быстро. За рулем был 17-летний студент, не имеющий водительских прав. На молодого человека составили административный материал. Авто отправили на спецстоянку.

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