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В Иркутской области создана группа для урегулирования земельных споров

В Иркутской области создана межведомственная рабочая группа по урегулированию разногласий в определении границ земельных и лесных участков.

Источник: Соцсети

Группа, возглавляемая первым заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Ситниковым, будет рассматривать 10 участков с реестровыми несоответствиями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В ее состав входят представители министерства лесного комплекса Иркутской области, Рослесхоза, ФГБУ «Рослесинфорг», «Прибайкаллеспроект» и территориального управления Росимущества. На первом заседании было принято решение о согласовании границ для восьми участков. Решение по оставшимся двум участкам отложено.

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