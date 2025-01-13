В Иркутской области создана группа для урегулирования земельных споров

Группа, возглавляемая первым заместителем председателя правительства Иркутской области Русланом Ситниковым, будет рассматривать 10 участков с реестровыми несоответствиями. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
В ее состав входят представители министерства лесного комплекса Иркутской области, Рослесхоза, ФГБУ «Рослесинфорг», «Прибайкаллеспроект» и территориального управления Росимущества. На первом заседании было принято решение о согласовании границ для восьми участков. Решение по оставшимся двум участкам отложено.