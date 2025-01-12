Врио главы Ростовской области поздравил с праздником сотрудников прокуратуры

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил действующих сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.
— Вы стоите на страже законности, правопорядка и интересов жителей. Это почетная миссия, благодаря которой создается правовая основа для достижения национальных целей России, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.
Отдельную благодарность глава региона выразил в адрес ветеранов службы, заложивших фундамент для успешной работы надзорного ведомства.
— 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Ваша работа приобретает особое значение, ведь все внимание направлено на обеспечение безопасности и защиту населения, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Добавим, также представителей прокуратуры ранее поздравил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.