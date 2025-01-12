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Врио главы Ростовской области поздравил с праздником сотрудников прокуратуры

Пост с поздравлением сотрудников прокуратуры опубликовал врио главы Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поздравил действующих сотрудников и ветеранов прокуратуры с профессиональным праздником.

— Вы стоите на страже законности, правопорядка и интересов жителей. Это почетная миссия, благодаря которой создается правовая основа для достижения национальных целей России, — написал в Telegram Юрий Слюсарь.

Отдельную благодарность глава региона выразил в адрес ветеранов службы, заложивших фундамент для успешной работы надзорного ведомства.

— 2025 год объявлен президентом Годом защитника Отечества. Ваша работа приобретает особое значение, ведь все внимание направлено на обеспечение безопасности и защиту населения, — подчеркнул Юрий Слюсарь.

Добавим, также представителей прокуратуры ранее поздравил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.