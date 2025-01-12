Самолет с хоккейной командой из Сочи внезапно сел в Уфе

Сегодня днем, 12 января, в Уфе неожиданно приземлился самолет с хоккейной командой «Сочи». Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба клуба.
Спортсмены направлялись в Магнитогорск, чтобы сыграть с местным клубом. Однако из-за сложных погодных условий воздушному судно пришлось отправиться на запасной аэродром.
Из-за внештатной ситуации матч с «Металлургом» перенесен не будет — он все так же должен состояться завтра — 13 января. ХК «Сочи» решил поехать в Магнитогорск на автобусе.
Напомним, сегодня в Омске «Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В настоящее время уфимская команда после 43 игр с 58 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
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