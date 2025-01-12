«Страна.ua»: у певших «Я русский» в Киеве нашли оружие

На видео с места обысков — шесть киевлян в возрасте от 14 до 17 лет, рассказали в полиции. Их вместе с родителями доставили в отделение, «где они давали объяснения по поводу указанных событий». Как пишет «Судебно-юридическая газета Украины», среди подростков были «сыновья влиятельных лиц», в частности сын одного из депутатов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (эту партию Виктора Медведчука вскоре после начала СВО запретили в стране).