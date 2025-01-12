В Куйбышевском районе Ростовской области повреждения от БПЛА получили 11 домов

По данным главы области, в зданиях на территории хутора Крюково оказались выбиты стекла, посекло фасады и кровлю. В частности, в ДК были повреждены кровля и дверь эвакуационного выхода, а в школе выбило 30 окон и еще 10 деформировало, повреждения получили три тамбурных входных двери, витраж над входном и стеклопакет в спортзале.