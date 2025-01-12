В Куйбышевском районе Ростовской области повреждения от БПЛА получили 11 домов

В Куйбышевском районе Ростовской области после атаки и падения БПЛА пострадали 11 жилых домов, школа и Дом культуры. Уточенная информация по ущербу стала известна после того, как место происшествия посетил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
По данным главы области, в зданиях на территории хутора Крюково оказались выбиты стекла, посекло фасады и кровлю. В частности, в ДК были повреждены кровля и дверь эвакуационного выхода, а в школе выбило 30 окон и еще 10 деформировало, повреждения получили три тамбурных входных двери, витраж над входном и стеклопакет в спортзале.
Окна и двери в образовательном учреждении заменят позднее, деньги на восстановление будут выделены из резервного фонда донского правительства. Учеба в школе начнется в штатном режиме 13 января.
Врио губернатора также сделал распоряжения по поводу поврежденных жилых домов на улице Молодежной. Теперь представители минстроя области и департамента по ЧС должны оперативно провести оценку жилья и подготовить смету для ремонта.
— Восстановить нужно в кратчайшие сроки. Процесс буду контролировать лично. Без жилья людей не оставим, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Напомним, рано утром 10 января силы ПВО отразили массированную воздушную атаку. Всего было уничтожено и подавлено 16 беспилотных летательных аппаратов.