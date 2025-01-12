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Врач-терапевт объяснила, почему не стоит есть гречку каждый день

Опасность и пользу гречки назвала врач-терапевт.

Источник: Комсомольская правда

Ежедневное употребление гречки грозит проблемами с почками и гормональными сбоями. Также однообразный рацион может привести к упадку сил, апатии, нарушению сна, сыпи и мигрени, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Зумруд Омарова.

— Из-за ежедневного употребления одной гречки может снизиться работоспособность почек, возникнут гормональные сбои, появятся проблемы с нервной системой, симптомы авитаминоза. Последствия однообразного питания исправить достаточно сложно, — отметила Зумруд Омарова.

При этом врач добавила, что блюда из гречки будут очень полезны для здоровья, если их чередовать с другими продуктами.

Крупа содержит рекордное количество питательных веществ, и при умеренном ее употреблении снижает риск развития авитаминоза, улучшает состояние кожи, волос, ногтей и зубов, повышает иммунитет.