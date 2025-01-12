Мороз со снегом и гололедица: когда ждать пик холода в Крыму на неделе

По словам Тишковца, погоду в Крыму на неделе определит активная циклоническая деятельность, будет наблюдаться много облаков. Так что без осадков не обойдется, хоть они и не будут такими интенсивными, как на выходных: в день выпадет до 1−3 мм.
«То есть это типичная крымская зима: пасмурное небо, осадки в смешанной фазе в ночные часы. Температура воздуха будет колебаться около нулевой отметки, причем уже с вероятностью заморозков до −2 градусов».
Днем столбики термометров покажут не более 0…+5, максимум +1…+6, на побережье может быть на градус-два потеплее, добавил он.
«То есть неделя будет ненастной. Тем не менее это в рамках климатических норм, которые положены для середины зимы», — отметил синоптик.
Пик холода, когда температура будет решительно уходить в минус, по словам Тишковца, придется на вторник и среду. Учитывая, что осадки в эти дни ожидаются в смешанной фазе, на крымских дорогах местами может быть скользко к утру, отметил специалист.
«Осадки в смешанном агрегатном состоянии — это всегда вероятность образования наледи, И она будет формироваться на дорогах после снежно-водяной каши. Поэтому крымчанам нужно быть поаккуратнее — и пешеходам, и автомобилистам», — предупредил эксперт.
Он отметил, что гололедица — единственное опасное явление, которое заслуживает внимания в ближайшие семь дней. В остальном никаких «камней с неба» от погоды в Крыму ждать не надо: бурь и ураганных ветров не будет.
«Ветры сначала северо-восточных румбов. Потом, как только Крым окажется в теплом секторе атмосферного вихря и станет чуть потеплее на градус-другой, развернутся на юго-западные. Они будут плотные, 5−10 метров в секунду, с порывами, но не будут достигать штормовых значений», — подытожил Тишковец.