Мокрый снег придет в Ростовскую область в ближайшие дни

Мокрый снег и местами сильные дожди ожидаются в Ростовской области в ближайшие дни. Подробный прогноз погоды на 13 и 14 января опубликовали донские синоптики.
Осадки различной интенсивности возможны в течение всего понедельника и ночи вторника. Также в темное время суток и утром будут сохраняться туманы и гололедица.
В ночь на 13 января температура воздуха будет составлять от −2 до +3 градусов, при прояснениях будет до −4. Днем обещают от −2 до +3, по юго-востоку — до +7 градусов. Ветер будет северо-западный и северный 6−11 м/с.
В ночь на 14 января прогнозируют от −4 до +1, при прояснениях — до −8 градусов. Днем столбики термометров установятся в пределах от −3 до +2 градусов. Ветер будет северным и северо-западным с переходом на западный 6−11 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 12−14 м/с.