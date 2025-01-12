Мокрый снег придет в Ростовскую область в ближайшие дни

В ночь на 14 января прогнозируют от −4 до +1, при прояснениях — до −8 градусов. Днем столбики термометров установятся в пределах от −3 до +2 градусов. Ветер будет северным и северо-западным с переходом на западный 6−11 м/с, днем в отдельных районах порывы могут достигать 12−14 м/с.