Росгвардцейцы задержали в Уфе 15-летнего угонщика автомобиля

В Ленинском районе города Уфы задержали несовершеннолетнего угонщика автомобиля. Об этом рассказала пресс-служба Росгвардии Башкирии.
Сотрудники ведомства во время патрулирования заметили на улице Гафури подозрительную поврежденную ВАЗ-211440, которая ехала с выключенными фарами. Машина проехала на «красный» и наряд группы выдвинулся за нарушителем.
В ходе преследования водитель «четырнадцатой» не справился с управлением, врезался в сугроб и попытался убежать. Нарушителя задержали, им оказался 15-летний парень, его для дальнейшего разбирательства передали полицейским.
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