Амина и Амир: ЗАГС озвучил самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Согласно данным на 12 января, в республике родилось 14 мальчиков по имени Амир и 16 девочек, которых нарекли Аминами. Как также следует из статистики, мальчуганов в республике родители предпочитают называть Эмирами (11), Артемами (10), Миронами (10) и Матвеями (9), а девчонок — Амелиями (15), Эмилиями (13), Аринами (12) и Ясминами (11).