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Амина и Амир: ЗАГС озвучил самые популярные имена новорожденных в Башкирии

Тимерлан и Рианна стали самыми редкими именами новорожденных в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Реестр ЗАГС назвал самые редкие и популярные имена новорожденных в Башкирии.

Согласно данным на 12 января, в республике родилось 14 мальчиков по имени Амир и 16 девочек, которых нарекли Аминами. Как также следует из статистики, мальчуганов в республике родители предпочитают называть Эмирами (11), Артемами (10), Миронами (10) и Матвеями (9), а девчонок — Амелиями (15), Эмилиями (13), Аринами (12) и Ясминами (11).

Самыми редкими именами у новорожденных стали: у мальчиков — Тимерлан, Али, Камил, Климентий, Мухаммадюсуф, у девочек — Рианна, Тиана, Адэль, Анелия, Айша.

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