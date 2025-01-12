Рейс Belavia в Минск с 143 пассажирами пять часов не мог вылететь из Санкт-Петербурга из-за погоды

В «Белавиа» уточняют, что с пассажирами на связи представители компании, которые решают в том числе вопросы погрузки багажа. Также для вынужденно задержавшихся в петербургской авиагавани на несколько часов пассажиров рейса в белорусскую столицу предоставили горячее питание и напитки.