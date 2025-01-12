Рейс Belavia в Минск с 143 пассажирами пять часов не мог вылететь из Санкт-Петербурга из-за погоды

Национальная авиакомпания «Белавиа» объединяет рейсы из Санкт-Петербурга из-за ливневого снега, чтобы пассажиры могли улететь в Минск. По состоянию на 20.01 12 января борт Belavia Санкт-Петербург — Минск стоит в очереди около пяти часов.
Погодный коллапс охватил петербургский аэропорт «Пулково» 12 января. Ливневый снег привел утром к тому, что подлетевший в Санкт-Петербург самолет Belavia с 90 пассажирами был вынужден вернуться в Минск.
«Позже пассажиры данного рейса cмогли улететь в Санкт-Петербург на другом самолете: Боинг 737−800 приземлился в Пулково в 16.17», — рассказали в авиакомпании.
Но ситуация с пассажирами рейса В2 942 из Санкт-Петербурга в Минск оказалась сложнее. Дело в том, что из-за невозможности вылететь в 10.30 по расписанию, рейс объединили с другим — B2 940, отправляющимся в 15.15 согласно расписанию. Так на борту оказались 143 человека.
«Однако из-за сбойной ситуации в аэропорту, которую сотрудники Пулково устраняют на данный момент, своей очереди на вылет дожидаются многие рейсы. Среди них — и рейс “Белавиа” B2 940», — сказано в сообщении авиаперевозчика.
В «Белавиа» уточняют, что с пассажирами на связи представители компании, которые решают в том числе вопросы погрузки багажа. Также для вынужденно задержавшихся в петербургской авиагавани на несколько часов пассажиров рейса в белорусскую столицу предоставили горячее питание и напитки.
«Авиакомпания сожалеет о неудобствах, с которыми столкнулись пассажиры, и предпринимает все усилия, чтобы минимизировать дискомфорт», — сказано в сообщении.
Позже появилась информация, что рейс B2 940 вылетел из Санкт-Петербурга в Минск.
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