Юрист Адамс объяснил, при каких условиях могут отобрать участок земли

С 1 января 2025 года невостребованную частную землю могут передавать муниципалитету автоматически, без суда. Это касается участков, которые долгое время не использовались и не оформлялись должным образом, пояснил NEWS.ru генеральный директор профессиональной юридической группы АИД Давид Адамс.
Специалист уточнил, что под невостребованными долями подразумеваются планы земли, которые принадлежат гражданам, но не используются по назначению или не сданы в аренду на протяжении трех или более лет.
При этом признать земельную долю невостребованной можно только в том случае, если отсутствует регистрация в ЕГРН. Занесенный в реестр земельный пай нельзя признать невостребованным, даже если собственник не занимается участком.
Процедура передачи невостребованных земель должна начинаться с инвентаризации территорий органами местного самоуправления. Потом должны составить список бесхозных объектов и утвердить его на общем собрании собственников или в администрации.
В первую очередь нововведения затрагивают владельцев заброшенных земель, которые не были правильно оформлены с 1990-х годов.
— Чтобы сохранить право на землю, владельцам нужно зарегистрировать свои участки в ЕГРН. Регистрация позволяет защитить имущественные права. Если же участок не нужен, от него можно отказаться, обратившись в Росреестр через МФЦ, — заключил Давид Адамс.