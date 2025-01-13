В Нижнем Новгороде экстренно сел самолет из Минска

В выходные в Нижнем Новгороде приземлился самолет рейса Минск-Самара. Об это сообщается в Telegram-канале AVIAINCIDENT. Оказалось, что такая посадка не была запланирована. Её совершили из-за ограничений воздушного пространства в Самаре.
По информации канала, со стороны борта самолета не было сигналов «Бедствие» или «Срочность». Экипаж принял решение о посадке экстренно.
Ранее прямой авиарейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург был отменен в пятницу, 10 января. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.