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В Нижнем Новгороде экстренно сел самолет из Минска

Сигналов бедствия с борта никто не отправлял.

Источник: Аргументы и факты

В выходные в Нижнем Новгороде приземлился самолет рейса Минск-Самара. Об это сообщается в Telegram-канале AVIAINCIDENT. Оказалось, что такая посадка не была запланирована. Её совершили из-за ограничений воздушного пространства в Самаре.

По информации канала, со стороны борта самолета не было сигналов «Бедствие» или «Срочность». Экипаж принял решение о посадке экстренно.

Ранее прямой авиарейс из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург был отменен в пятницу, 10 января. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло аэропорта имени Чкалова.