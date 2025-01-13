Не связано с «Россети Янтарь»: в микрорайоне Космодемьянского восстановили воду и электричество

В микрорайоне Космодемьянского восстановили электричество и воду. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе «Россети Янтарь» в воскресенье, 12 января.
«Энергетики полностью восстановили электроснабжение частной организации — поставщика холодной воды в микрорайоне А. Космодемьянского в Калининграде после отключения 12 января воздушной линии 10 кВ», — сообщили в пресс-службе.
Отключение воды 11 января произошло на сетях организации-поставщика холодной воды и не связано с «Россети Янтарь».
По данным пресс-службы, специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о нарушении и провели необходимые работы.
«В настоящее время потребитель получает электроэнергию в полном объёме», — пояснили в «Россети Янтарь».
Жители микрорайона Космодемьянского из-за очередной аварии остались без света, воды и отопления.