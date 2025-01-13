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Почти 100 спасенных птиц из зоны ЧС привезли в краснодарский Сафари-парк

Более 90 птиц, пострадавших от разлива мазута, привезли в Краснодар.

Источник: Комсомольская правда

Почти 100 спасенных птиц из зоны ЧС привезли в краснодарский Сафари-парк. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Среди пернатых 91 чомга и 2 гагары. Все — из зоны ЧС. Отмечается, что большая часть животных чувствуют себя отлично.

«Но, к сожалению, есть и ослабленная птица», — рассказал ветеринарный врач и орнитолог Евгений Бородин.

По словам специалиста, пернатое обезвожено. Его принудительно кормят каждые 2−3 часа и лечат. Пока птица не в состоянии даже держать голову и реагировать на внешние раздражители.

экология