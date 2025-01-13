Что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января

Не следует спать долгое время. Кроме того, 14 января не ели рыбу. Указанный день запрещено проводить вдали от близких людей и родственников. Предки считали, что на протяжении всего года можно остаться без их поддержки. Также запрещено игнорировать просьбы близких людей. А еще на Старый Новый год не рекомендуется отказывать тем, кто пришел помириться. В том случае, если запрет нарушить, то могут начаться финансовые и проблемы личного характера.