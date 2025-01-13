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Что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января

Белорусы отмечают Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в ночь с 13 на 14 января 2025 года принято отмечать Старый Новый год. Узнали, что можно и нельзя делать в указанный день.

Старый Новый год, что нельзя делать.

Не следует спать долгое время. Кроме того, 14 января не ели рыбу. Указанный день запрещено проводить вдали от близких людей и родственников. Предки считали, что на протяжении всего года можно остаться без их поддержки. Также запрещено игнорировать просьбы близких людей. А еще на Старый Новый год не рекомендуется отказывать тем, кто пришел помириться. В том случае, если запрет нарушить, то могут начаться финансовые и проблемы личного характера.

Старый Новый год, что можно делать.

Старый Новый годя является семейным праздником. Как правило, собирались у самого старшего по роду. Кроме того, 14 января было принято выпекать печенье в виде птиц, фигурок домашнего скота и раздавать друзьям.

Согласно приметам, восточный ветер предсказывал жаркое и сухое лето. В том случае, если ветер южный, то ждали дождливого лета. Если же 13 января дует северный ветер, то лето окажется холодное и с градом.

Ранее мы писали, что Мисс Беларусь и экс-депутат Мария Василевич вышла замуж за бывшего футболиста: «Наш самый сладкий день».

А еще Василевич впервые рассказала о своем муже после свадьбы: «Это самый достойный человек, которого я когда-либо встречала!».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какой будет погода в Беларуси 13 — 19 января.

А еще синоптики сказали о морозе −12 градусов на Старый Новый год в Беларуси 14 января.