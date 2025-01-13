Что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января

В Беларуси в ночь с 13 на 14 января 2025 года принято отмечать Старый Новый год. Узнали, что можно и нельзя делать в указанный день.
Старый Новый год, что нельзя делать.
Не следует спать долгое время. Кроме того, 14 января не ели рыбу. Указанный день запрещено проводить вдали от близких людей и родственников. Предки считали, что на протяжении всего года можно остаться без их поддержки. Также запрещено игнорировать просьбы близких людей. А еще на Старый Новый год не рекомендуется отказывать тем, кто пришел помириться. В том случае, если запрет нарушить, то могут начаться финансовые и проблемы личного характера.
Старый Новый год, что можно делать.
Старый Новый годя является семейным праздником. Как правило, собирались у самого старшего по роду. Кроме того, 14 января было принято выпекать печенье в виде птиц, фигурок домашнего скота и раздавать друзьям.
Согласно приметам, восточный ветер предсказывал жаркое и сухое лето. В том случае, если ветер южный, то ждали дождливого лета. Если же 13 января дует северный ветер, то лето окажется холодное и с градом.
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