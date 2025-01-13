«Это одиссея — эмоциональная и сексуальная. Фильм заставляет чувствовать»

Н. К.: Не знаю, важный ли это фильм, но мне он кажется настоящим, человечным. Это лично мое ощущение. И мне очень хотелось быть частью такого произведения, не играть то, что я уже миллион раз играла. И я действительно таких фильмов прежде не видела. Мне нравится, как показана сила в фильме, как эта сила оказывается предметом игры, как передается от героя к герою. Когда женщина говорит: «Да, у меня есть власть, но я не хочу быть сильной и могущественной прямо сейчас. Я хочу подчиняться». Это тема, с которой трудно работать, но, кажется, у нас всё получилось. Халина наполнила это такими нюансами и деликатностью, что ты никогда не замечаешь точного момента, когда происходит эта «передача власти». Это похоже на борьбу. Как будто мы оба сражаемся, и именно это интересно на экране. И как будто наши герои каким-то извращенным способом исцеляют друг друга, сами того не ведая.