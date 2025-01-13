Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано в Мексике

По данным ведомства, эпицентр сейсмической активности находился в 88 км к юго-востоку от города Колима с населением около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на западе Мексики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным ведомства, эпицентр сейсмической активности находился в 88 км к юго-востоку от города Колима с населением около 137 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 86 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.