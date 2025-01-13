В середине января курс рубля подойдёт к знаковой отметке. Чего ждут на валютном рынке

По его словам, российский рубль сейчас торгуется в определённых диапазонах, которые соответствуют интересам правительства с учётом текущей геополитической обстановки и динамики нефтяных котировок. С начала декабря 2024 года установились следующие торговые диапазоны: американский доллар колеблется в пределах 99−105,75 рубля, европейская валюта движется в коридоре 103,4−110 рублей, а китайский юань находится в пределах 13,3−14,3 рубля. Есть основания полагать, что в ближайшее время курс продолжит находиться в этих пределах.