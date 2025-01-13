«Барселона» разгромила «Реал» в финале Суперкубка Испании по футболу

В составе «Барсы» голами отметились Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Алекс Бальде, а Рафинья оформил дубль. У «Реала» по точному удару нанесли Килиан Мбаппе и Родриго, реализовавший штрафной.
Напомним, что на пути к финалу «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао, а «Реал» обыграл «Мальорку».
Предыдущее Эль Класико также печально закончилось для «Реала». В матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу «Барселона» разгромила «сливочных» со счётом 4:0. Встреча оборвала серию мадридцев из 42 игр в Ла Лиге без поражений.